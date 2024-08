Vedo carceri perennemente sovraffollate e senza personale | la riforma Nordio non si occupa di nulla

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È innegabile che gli istituti penitenziari versino in condizioni prenti. I ripetuti appelli del Presidente della Repubblica e del Papa, le sanzioni europee, le proteste in forme più o meno contenute, il numero crescente dei suicidi non solo tra i detenuti ma anche tra gli agenti di Polizia penitenziaria, non sono che sintomi di una situazione di profondo disagio. Nessun giovamento ha potuto apportare l’afa estiva che ha afflitto la gran parte delle città italiane per un periodo quanto mai lungo. E puntuale come la calura anche quest’anno è tornato il dibattito sul sovraffollamento e la necessità di un provvedimento deflattivo del numero dei detenuti. In poco più di 200 istituti sono recluse quasi 62 mila persone.