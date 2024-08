Tridicino storie di mare L’Amfiteatrof a Levanto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024)è un viaggio in barca neldi Sicilia, tra alghe, correnti, polpi giganti, veloci paranze, dragunare – le terribili ‘trumme marine’ sconfitte con l’arte antica tramandata di padre in padre – e conchiglie che ‘sonano’ la musica del vento. ‘Un racconto di’ è il nuovo appuntamento delMusic Festival Amfiteatrof, in programma stasera, alle 21.30, all’Auditorium dell’Ospitalia del. Nella produzione di Lunaria Teatro, sui testi di Andrea Camilleri e la regia di Daniela Ardini, i protagonisti sono il polistrumentista Roberto Catalano e l’attore Pietro Montandon.