Tennis Us Open 2024 Jannik Sinner può già affiancarsi a Federer Djokovic e… Wilander!

(Di mercoledì 21 agosto 2024) A gennaioha saputo vincere autoritariamente l’Australian, prendendosi lo scalpo di Novakin semifinale per poi rimontare uno svantaggio di 0 set a 2 a Daniil Medvedev in finale. I successivi due Major hanno visto l’altoatesino protagonista, seppur sconfitto da Carlos Alcaraz in semifinale al Roland Garros e dal già citato Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon. Ora però si torna sul cemento, la superficie dove l’azzurro ha ottenuto i successi più importanti (oltre al trionfo australiano, tutti i 1.000 sono arrivati sugli hard courts). Peraltro non bisogna dimenticare come, proprio a New York,seppe brillare di luce propria già nel 2022, quando non era ancora un giocatore affermato, arrivando al match point nel quarto di finale con Alcaraz, poi fregiatosi di quello Us