Symbioz l' ibrido XL che mancava

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Renault torna in strada con, il modello cheper completare la vastissima gamma della casa della Losanga. Derivata dalla sorella Captur,si offre come opzione importante nel segmento C e lo fa con eleganza, intelligenza e tanto spazio.si presenta con una linea pulita e accattivante, con proporzioni generose, ma perfettamente bilanciate e un frontale basato sul quello della Captur al quale sono stati modificati i fari al Led (qui più sottili e allungati) e le prese d'aria. Bello, poi, il cofano bombato che dona alla vettura un aspetto possente e di personalità.