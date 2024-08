Sven Goran Eriksson ultimo messaggio con il cancro terminale | La morte va accettata

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024)-Göran, il celebre allenatore svedese, ha condiviso un toccantedi addio mentre continua a lottare contro un tumore, con una prognosi che gli lascia meno di un anno di vita. Le sue parole, pronunciate in un documentario intitolato “”, rivelano la serenità e la consapevolezza con cui sta affrontando la fase finale della sua esistenza. “Ho avuto una bella vita, sì,” affermacon una calma che riflette anni di saggezza e riflessione. “Penso che tutti noi abbiamo paura del giorno in cui moriremo. Ma la vita riguarda anche la. Dovete imparare ad accettarlo, per quello che è.” Con una lucidità straordinaria,riconosce la fine inevitabile, sperando che coloro che lo hanno conosciuto possano ricordarlo come “un uomo positivo“. Tuttavia, non manca di aggiungere con umiltà: “Ma non tutti lo diranno.