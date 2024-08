Roma Abbattute baracche nel Parco di Monte Mario

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Cronaca di, abbattimento,, sgombero, incendio, Polizia Locale, Lazio – In corso l’operazione di sgombero dopo l’incendio di tre settimane fa. Nessuna persona presente nelle strutture. Questa mattina è iniziata l’operazione di abbattimento di una decina disituate all’interno deldi, nei pressi dell’istituto scolastico Leopardi. L’intervento, condotto da Ama, Polizia Locale eNatura, è stato avviato anche a seguito dell’incendio che ha colpito iltre settimane fa, sebbene in una zona diversa. Inizialmente, sul posto era presente anche il personale della Sala Operativa Sociale, che ha lasciato l’area dopo aver verificato l’assenza di persone nelle. Gli occupanti erano stati avvisati in anticipo dello sgombero, permettendo così di procedere senza incidenti.