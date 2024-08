Precipita durante una scalata l’amica resta appesa | dramma in Valle Gesso

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Un tragico incidente ha scosso la comunità alpinistica ieri, martedì 20 agosto, quando una cordata di alpinisti è stata coinvolta in un grave incidenteladello spigolo Vernet, sulla cima della Nasta, in. L’intervento di soccorso, gestito dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte, si è rivelato particolarmente complesso a causa delle difficili condizioni del terreno. Secondo le prime ricostruzioni,la progressione lungo la via, un uomo èto per cause ancora da accertare, mentre una donna è rimastaalla sosta, bloccata nella parete. L’allarme ha subito attivato i soccorsi, con l’invio di un’eliambulanza sul luogo dell’incidente.