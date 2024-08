Napoli l’ex Saurini | Gaetano può dare il massimo anche a centrocampo spero che Conte …

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 21 agosto 2024)chepossa essere preso in considerazione daA RadioCentrale, nel corso di Un Calcio alla Radio – 3° Tempo è intervenuto Gianpaolo, allenatore ed ex tecnico dinella Primavera del: “Quello a Verona è stato unsottotono” “Quello a Verona è stato unsottotono. Siamo all’inizio, fa caldo, ci può stare,altre grandi hanno fatto fatica. Siamo d’accordo che si è un po’ in ritardo a livello di mercato, di riferimento di giocatori che l’allenatore aveva chiesto, si è incappati in una prima giornata di mercato deludente e ci si aspetta un’immediata risposta nella partita col Bologna.su Juan Jesus titolare Juan Jesus titolare? Non me l’aspettavo. Facendo l’allenatore, però, posso immaginare che se un allenatore dà la titolarità, pensa che sia la soluzione migliore in quel momento.