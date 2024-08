LIVE – Fiorentina-Puskas Academy Palladino in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ladelladi Raffaelealla vigilia di, andata dei playoff di Conference League 2024/2025. Debutto europeo per il nuovo tecnico dei viola, che presenterà i temi della partita contro gli ungheresi alle ore 15.15 di mercoledì 21 agosto. Si tratta del terzo anno consecutivo per i gigliati nella terza competizione Uefa per importanza e nelle precedenti due stagioni sono arrivate due finali, entrambe perse dai toscani che dunque hanno ora come primo obiettivo quello di qualificarsi nuovamente per la fase a gironi. C’è attesa anche per conoscere le parole dell’allenatore ex Monza. LADELLADISportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.