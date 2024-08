L’esperienza dell’Istituto di Agazzi al convegno nazionale sulla disabilità

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Arezzo, 21 agosto 2024 – Le buone pratichedisaranno tema di studio al diciannovesimoQualità della Vita delle Persone con. L’evento, organizzato dalla Fondazione Sospiro Onlus, è in programma giovedì 5 e venerdì 6 settembre all’Università di Brescia e proporrà un’occasione di approfondimento, confronto e riflessione sulle nuove sfide per innalzare la qualità dei servizi socio-sanitari e promuovere il benessere dei pazienti. A parlarne saranno esperti di riferimento sul tema dellain ambitoe interche presenteranno contributi clinici, sperimentali ed esperienziali per promuovere interventi sempre più efficaci a seconda di esigenze, bisogni e desideri di ogni persona.