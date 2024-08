Legionella a Corsico quattro morti e 53 casi | si aggrava il focolaio del Sud-Ovest di Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024)– Cinquantatré contagiati e: s’èto soprattutto in luglio il bilancio deldipartito a fine aprile trae Buccinasco, primissima cintura Sud-della metropoli. Più ain realtà: solo sei degli infettati abitano a Buccinasco, gli altri 47 nel comune confinante, in particolare a meridione del Naviglio Grande che l’attraversa. Il quadro aggiornato, che aggiunge altri tre decessi al primo, due mesi fa, di una 71 enne digià provata da una grave malattia, è in una nota pubblicata sul portale dell’Ats Metropolitana di: a lunedì 19 agosto dodici dei contagiati erano ancora ricoverati in ospedale e 37 erano stati dimessi; ierano tutti over 70 affetti da altre malattie.