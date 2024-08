La Notte della Taranta 2024 viabilità e sicurezza | tutte le info utili

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il megapalco che ospiterà il Concertone de Laprende forma e il conto alla rovescia è agli sgoccioli. Sabato 24 agosto Melpignano vivrà la serata più lunga dell’anno, questa volta anche in diretta tv su Rai3 e Rai Radio 2 dalle 21:20 con la conduzione di Ema Stokholma. Il Concertone che infiamma l’estate salentina sarà, come sempre, a ingresso libero nel piazzale dell’ex Convento degli Agostiniani. Ma come arrivarci? Eccolermazioniper partecipare e vivere al meglio l’evento. Per chi sceglie treno e bus Ferrovie Sud Est, vettore ufficiale, ha previsto collegamenti straordinari sia in treno che in bus. Sul sito ufficiale di FSE tutti i dettagli su orari e località di partenza dei treni speciali e dei bus.