La morte di Yuleisi ricostruita in 3D Donna uccisa è caccia a impronte e sangue

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Siena, 21 agosto 2024 – Tute bianche e guanti. Fotografano la porta d’ingresso dell’appartamento di via del Villino doveAna Manyoma Casanova è morta, freddata da un colpo di fucile esploso dal compagno. Lui sostiene che sia partito accidentalmente, la procura non crede a Fernando Porras Baloy e scava seguendo la pista dell’omicidio doloso. Volontario. Ecco perché alle 13.15 in via del Villino è tornata ieri, insieme alla squadra mobile che conduce l’inchiesta coordinata dal pm Niccolò Ludovici, la polizia scientifica. Quella della questura di Siena, i colleghi di Firenze che hanno analizzato la scena del crimine il 10 agosto più i super esperti da Roma che hanno già collaborato a risolvere il caso del delitto di Largo Sassetta. Punta di diamante della polizia in questo settore.