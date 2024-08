’Korakas’ la mostra di Utili

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 21 agosto 2024) È iniziata martedì, lad’arte di Angela, una giovane artista faentina, che espone per la prima volta in solitaria nello spazio della libreria Moby Dick. "Esibisco alcuni miei quadri realizzati negli ultimi anni, principalmente tele, ma anche alcuni pezzi su carta e su materiali di recupero: una delle opere principali è un dipinto a base di guazzo e fango realizzato sull’anta di un mobile, recuperata durante l’alluvione". Carta, materiali di recupero e tele sono quindi i materiali che la giovane artistazza: molto diversi tra loro, come sono diverse le tecnichezzate per i suoi quadri. "Tra le tecniche chezzo cambiano innanzitutto i tempi di realizzazione alcune richiedono un tratto sicuro e portano ad un risultato immediato, mentre per altre un pezzo può richiedere settimane di lavoro e mesi di asciugatura", spiega l’artista.