Kamala e il partito degli Obama per una volta più di Michelle che di Barack

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Questo è ildi, come non lo è mai stato di Joe Biden, come lo era di Bill Clinton ai suoi tempi, come non lo è mai stato di Hillary. E nella seconda giornata della convention di Chicago, a casa loro, glimarito e moglie hanno rapito l’attenzione dei delegati con due discorsi intellettualmente coinvolgenti, ma anche poco generosi nei confronti di Biden e Harris. Ha cominciato, senza dubbio con il discorso più prettamente politico da quando, suo malgrado, è apparsa sulla scena pubblica come la moglie di: «La speranza è tornata», ha detto l’ex First Lady ricordando cheha «una spina dorsale d’acciaio» e invitando gli elettori a «darsi una mossa», perché «siamo noi l’antidoto alle tenebre e alla divisione» rappresentati da Trump.