Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 21 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Domani i rappresentanti dell’Independiente Rivadavia saranno a Milano per trattare con l’per Tomas Palacios. Il giocatore preferisce l’e c’è fiducia per la chiusura della trattativa: sei milioni e mezzo di euro sarà l’offerta che verrà presentata al club argentino. In attacco non si muoverà nulla: Marko Arnautovic è ritenuto parte del progetto, Joaquin Correa anche in assenza di offerte. Federico Chiesa non è un’opzione in questo momento. Lo potrà essere solo se va in scadenza a fine mercato.