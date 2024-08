Borsa di Milano tiene con l' Europa in attesa di Jackson Hole

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Mercati azionari ancora in posizione diin vista del vertice di, con la speranza che da lì vengano segnali concreti dalle banche centrali sulla politica di riduzione dei tassi. E in questo clima ladiè stata di qualche frazione la migliore in, con l'indice Ftse Mib che ha concluso in crescita dello 0,72% a 33.312 punti e l'Ftse All share in identico aumento a quota 35.471. Tulle le Borse del Vecchio continente comunque hanno concluso in timido rialzo: Parigi, Francoforte e Amsterdam in aumento dello 0,5%, con Madrid positiva dello 0,3%. Più cauta Londra, in crescita comunque dello 0,1%.