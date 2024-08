Blake Lively presenta It Ends With Us la sua Lily Bloom mai definita dagli uomini della sua vita

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 21 agosto 2024)ItUs, la sua“maisua” Due weekend faha avuto il privilegio di avere due dei suoi film in testa al botteghino USA. Uno dei due è ovviamente del blockbusterMarvel Deadpool & Wolverine, in cui interpreta lady Deadpool in uno dei cameo più spiritosi del cinecomic; l’altro è la grande sorpresa ItUs (qui la recensione), che ha incassato al botteghino USA addirittura cinquanta milioni di dollari in tre giorni di programmazione. Del melodramma tratto dal caso letterario scritto da Colleen Hooverè protagonista insieme all’attore/regista Justin Baldoni. Ecco la nostra intervista con l’attrice.