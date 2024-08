Black Myth | Wukong come gira il gioco su PS5? Secondo Digital Foundry ci sono dei problemi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 21 agosto 2024)su? A questa domanda ha risposto direttamente. Precisiamo immediatamente che la celeberrima redazione inglese ha condiviso dei giudizi non propriamente positivi in merito alle performance offerte dal nuovodi Game Science sulla console Sony. I rappresentanti di DF hanno infatti affermato che il team di sviluppo cinese non è riuscito a sfruttaresi deve l’hardware di, visto che tutte e tre le modalità presentano al momento deidi natura tecnica più o meno visibili e fastidiosi e che si spera possano essere risolti in futuro attraverso la pubblicazione di patch dedicate. Partendo dalla modalità Prestazione,ha affermato che in questo caso il comparto tecnico diè troppo nitido, mettendo in risalto svariati artefatti visivi decisamente visibili anche ad uno sguardo distratto.