Attacco a Sinner dall’Inghilterra | Antidoping ha perso credibilità Ma Jannik non ha avuto vantaggi

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Il “caso“, con la positività al doping rilevata durante in torneo di Indian Wells, ha innescato inevitabii polemiche nel mondo. La visibilità del numero uno delle classifiche Atp, d’altronde, porta con sée s. Unmolto duro contro il nostro tennista è arrivato dal quotidiano inglese Telegraph. “Perché il risultato positivo dei suoi esami è rimasto nascosto e le carriere di altri tennisti (poi risultati innocenti) sono state rovinate?”, si chiede il giornale inglese. Per concludere che “l’assoluzione dell’italiano solleva la questione se ci sia una regola per le superstar dello sport e un’altra per i giocatori di rango inferiore”. Una domanda che può starci, ma che suona falsamente ingenua.