Anticipazioni Beautiful | la puntata di oggi 21 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 21 agosto 2024): una nuova e sorprendentedista per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 13:40. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.: ladi, 21Hope vuole dimostrare a Liam che il loro matrimonio e la loro passione sono ancora vivi, nonostante il tempo da lei trascorso lontana da casa per lavorare con Thomas e con il resto della squadra alla nuova collezione della sua linea. Così Brooke e Ridge si ritrovano da soli e ricordano con nostalgia i bei momenti vissuti insieme, confessando entrambi di aver sentito uno la mancanza dell’altro. A casa della figlia, nel frattempo, Taylor, ignara del cambio di programma a casa Logan, rassicura Steffy e Thomas di essere sicura che la sua amicizia con Brooke non subirà scossoni con il ritorno di Ridge.