Ancora controlli a tappeto nella Bassa 1 600 giovani identificati dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Treviglio. Salgono a circa 16.300 isottoposti a controllo daidella Compagni di Treviglio. Gli ultimi 1.400 nelle settimane da lunedì 6 a lunedì 19 agosto, molti dei qualinel centro storico della cittadina della, nei pressi della stazione ferroviaria e in altri luoghi ritenuti di interesse. Un servizio mirato a “dissuadere i malintenzionati dal porre in essere reati predatori in genere e di raccogliere ogni elemento utile ad acquisire una sempre più efficace conoscenza del territorio”, spiegano dall’Arma. Sono statifotosegnalati diversi soggetti e la Prefettura è stata informata di ulteriori casi di detenzione di droga per uso personale.