Vivaldi e l’aiutino della geniale orfanella Inchiesta ripropone il dubbio sulle ‘Quattro stagioni’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 – Scoppia un’altra novità estiva. Cioè uno scoop bell’e buono. Se così fosse. Viene ovviamente da oltre Oceano dove una giornalista, Harriet Constable, non dorme più a causa di una domanda che la perseguita: le celeberrime Quattro stagioni di Antonio, le ha proprio scritte lui? O magari una (facciamo la Primavera) no? Bella domanda. La Constable ci ha scritto sopra un libro di recente pubblicazione. Diamoci un occhio. Di Antonio, il “Prete rosso“ (dal colore dei capelli preso da suo padre) molto si sa. Che fu per anni preposto all’insegnamento dell’ospedalePietà, centro di accoglienza per ragazze orfane o illegittime escluse da una vita dignitosa e forse anche da una vita, visto che a volte si eliminavano appena nate, è notizia di dominio pubblico.