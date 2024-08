Venezia alla Mostra un corto animato 3D su Willy Monteiro Duarte

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 ago. (askanews) – La vicenda di, il 21enne ucciso il 6 settembre a Colleferro (Roma), vittima di un pestaggio razzista è diventata oggetto di unmetraggio d’animazione 3D dal titolo “– Different is good”, che sarà presentato il prossimo 31 agosto nella “Sala Tropicana” dell’Hotel Excelsior durante ladel cinema di. Una prima inserita nel programma degli happening “fuori concorso” del Festival. Il cartoon 3D è stato realizzato da una settantina di ventenni, studenti della Side Academy di Verona che insegna l’arte digitale per il settore cinematografico.