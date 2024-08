Tour de l’Avenir 2024 Ludovico Crescioli sorprende il gruppo e si impone nella seconda tappa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 20 agosto 2024) L’azzurroha sorpreso ildeldeed ha vinto la frazione da Mouchard a Plateau d’Hauteville, di 170.2 km: in classifica generale è rimasto al comando il danese Henrik Pedersen. La fuga di giornata, composta da sette corridori, è arrivata agli ultimi 30 km con un vantaggio di circa 2’30” sulprincipale, ma con due salite ancora da affrontare, tutto era in gioco in termini di vittoria di: sull’ultima salita sono iniziati gli attacchi tra i battistrada, ma ilstava già riducendo il distacco. A 10 km dal traguardo il trio di testa formato da Colby Simmons (Stati Uniti), Daniel Vysocan (Cechia) e Baptiste Troja (Francia) aveva circa 30? di margine sul: a poco più di 8 km dal traguardo la rimonta è stata completata ed i fuggitivi sono stati riassorbiti dal