Terremoto Milan bocciatura totale | vanno via in sei

(Di martedì 20 agosto 2024), dopo l’esordio con un pareggio contro il Torino, i rossoneri sono pronti alla rivoluzione. In sei rischiano il taglio Non è evidentemente iniziata nel migliore dei modi la stagione deldi Paulo Fonseca. Solamente nel finale i rossoneri sono riusciti a rimettere in piedi la partita contro il Torino poi finita 2-2. Morata e Okafor, davanti a oltre 70mila persone, hanno regalato un punto che non può essere sicuramente accolto nel migliore dei modi. Fonseca (Lapresse) – Ilveggente.itUna squadra in costruzione ancora quella del tecnico portoghese che però dalla prossima sfida potrà sicuramente contare su Fofana, quel centrocampista ufficializzato proprio sabato scorso che andrà quasi sicuramente a completare la rosa.