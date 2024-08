Sinner strappa la finale con i denti | Stavolta ci ho messo l’istinto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Quando leggerete queste righe, salvo meteo avverso Jannikavrà già giocato ladel torneo di Cincinnati che si è disputata nella notte, contro l’americano Frances Tiafoe, numero 20 al mondo. Il fuso orario non ha perdi avere il risultato della partita, il cui inizio era fissato per mezzanotte, in questa edizione: troverete le notizie relative allasul nostro portale sportivo all’indirizzo sport.quotidiano.net. Comunque sia andata, il campione azzurro si presenterà agli Us Open, vero traguardo di questa prima fase post-olimpiadi, da numero uno al mondo. Quella di Cincinnati è stata la quintain carriera in un Masters 1000, la diciannovesima in un torneo Atp. Tiafoe in semiha battuto Rune, numero 15, 4-6 6-1 7-6 (4), annullando anche due match point sul 5-4 al terzo set.