(Di martedì 20 agosto 2024) 17.55 Il presidente russo Vladimirnel commemorare le vittime della strage di Beslan in Ossezia del Nord in cui nel 2004 morirono 386 persone, ha paragonato l'offensiva ucraina nella regione dicon ilnell'area del Caucaso. "Come abbiamo combattuto con i terroristi, ora dobbiamo combattere con coloro che hanno commesso crimini nella regione di, nel Donbass", ha detto, che ha aggiunto: "Raggiungeremo i nostri obiettivi nella lotta al negazionismo e puniremo i criminali".