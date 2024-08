Lookman e Koop Percassi è sereno | | Noi siamo pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) L’Atalanta è alla finestra in attesa delle offerte della Juventus permeiners e del PSG per(nella foto), ma non sembra avere intenzione di cedere ne l’uno ne l’altro. Permeiners la differenza economica con la Juventus si sta colmando, avvicinandosi ai 60 milioni chiesti dai bergamaschi e il giocatore orange sembra irremovibile nella sua voglia di andare in bianconero. Diverso il caso di, cercato sabato dal PSG dopo l’infortunio di Ramos, ma i parigini tengono vive altre piste alternative, come Osimhen, e non hanno ancora fatto pervenire nessuna offerta a Bergamo. Prima della gara di Lecce, ai microfoni di Sky, l’ad nerazzurro Lucaha ribadito che il club orobico non vuole cedere le sue stelle: "sereni di fronte alla sfide del mercato. Abbiamo un’identità ben definita e obiettivi chiari.