litiga con Justin Baldoni? La guida allo psicodramma dietro di esso finisce con noi

(Di martedì 20 agosto 2024) Cosa sta succedendo tra Blake Lively ele quinte di “It Ends With Us” Si è parlato molto di una potenziale tensione tra Blake Lively e, le star dell’adattamento cinematografico del bestseller del 2016 di Colleen Hoover, It Ends With Us. Le voci sono iniziate dopo che i fan hanno notato un comportamento insolito durante la promozione del film. La curiosa assenza Il fermento è iniziato quando gli utenti di TikTok hanno sottolineato che Lively e, che non solo recita ma è anche regista e produttore esecutivo del film, sono stati visti raramente insieme durante gli eventi promozionali. La loro assenza insieme sul red carpet della première di New York ha gettato benzina sul fuoco.