Lecce primo allenamento vista Inter dopo l’Atalanta | uno a parte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 20 agosto 2024) Ilcerca di mettere dala sconfitta di ieri controper 0-4. Per i salentini oggi subito, indel match contro l’al Meazza di sabato (ore 20.45) per la seconda giornata di Serie A. ESORDIO PESSIMO – Il, prossimo avversario dell’, è la squadra uscita peggio dalla prima giornata di Serie A. Questo perché ieri ha perso 0-4 in casa contro, che ha dominato al Via del Mare mettendo in piazza diverse difficoltà soprattutto difensive dei salentini. Una situazione che Luca Gotti dovrà cercare di provare a risolvere subito, visto che si rigioca fra appena quattro giorni al Meazza. Motivo per cui non ha dato riposo ai suoi, che a meno di ventiquattro ore dalla sconfitta hanno subito svolto unin mattinata. Con un giocatore, assente in-Atalanta, ancora fuori da quelli a disposizione.