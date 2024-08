Iannone FdI | In nove anni di De Luca la Regione ha perso più di 280 mila abitanti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nessuno ne parla ma è drammatico il dato demografico della Campania che in 9haoltre 280. Nel 2015 i residenti in Campania erano 5 milioni e 862ne mentre nel 2024 si è scesi a 5 milioni 580. Come se fosse scomparso più dell’equivalente dell’intera provincia di Benevento. Un autentico disastro demografico che non a caso risponde al periodo di governo di DeinCampania. Il calo di popolazione così drastico è un altro indicatore del fallimento sociale ed economico del progetto politico di Dee del Pd. Le condizioni di vita in Campania sono certamente non facili, mancando i servizi essenziali allana. Nel quadro di un inverno demografico che è problema nazionale, la Campania è quella che segna l’arretramento più preoccupante e le ragioni devono essere per forza di natura locale.