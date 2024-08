Ascolti tv 19 agosto | Nero a Metà sfida le risate di Zelig e Brad Pitt

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 20 agosto 2024) Lunedì 192024 in televisione va in onda il palinsesto estivo dei canali più amati. Rai 1 affronta il caldo estivo mandando in onda3, con Claudio Amendola, che interpreta l’ispettore Claudio Guerrieri, alle prese con le sue indagini e affiancato dal giovane collega Malik Soprani. Rai 2 trasmette i misteri di CSI, mentre Rai 3 va in onda La grande opera. Su Rete 4 va in onda un film cult conin un ruolo iconico, Vi presento Joe Black. Canale 5 punta invece sulla leggerezza e sullecon. In aggiornamento