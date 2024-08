Zazzaroni | L’Inter pianifica e programma le altre sono alla canna del gas

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)ha parlato della situazione in Serie A con diverse big ancora incomplete. Il direttore del Corriere dello Sport citacome riferimento. DIFFICOLTÀ – In collegamento su Radio 24, durante la trasmissione Tutti Convocati, Ivanha commentato la situazione delle varie big di Serie A: «Non ho mai visto le squadre così incomplete, ma incomplete con pezzi davvero importanti. Tipo Osimhen, la Juventus che si presenta con tantissimi esuberi, la stessa Atalanta. In giro per l’Europa, il Real Madrid è completo, il Bayern Monaco è completo, il Manchester City è completo. Da noi no. Non a casoha vinto lo scudetto, perché hato, hato prima. Le, che devono recuperare 19 punti, tipo il Milan, che oggi deve chiudere Fofana e due giorni fa ha preso Emerson Royal. Ma ledel gas».