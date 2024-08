WWE | A Survivor Series Roman Reigns dovrebbe guidare un team contro la Bloodline di Solo Sikoa

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) A SummerSlam abbiamo assistito all’atteso ritorno didopo la sconfitta per mano di Cody Rhodes a WM 40.è deciso a riaffermare la sua leadership dopo chelo ha scalzato dal ruolo di Tribal Chief formando una nuova. Arrivano ora indiscrezioni sui piani della WWE in vista di. War Games Secondo quanto evidenziato da PWN,2024 sarà caratterizzato ancora una volta dai War Games. Ebbene, gli attuali piani della federazione, cosa che probabilmente non desterà grande sorpresa, prevedono uno stra ladie unguidato da. Resta da capire chi sarà al fianco dell’Original Tribal Chief e, in particolare, se questi riuscirà a riunire la “vecchia”