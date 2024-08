Un esordio tra gioie e rimpianti Freuler solito direttore d’orchestra Cambiaghi entra con il piglio giusto Castro lotta e pressa ma non passa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Skorupski 6 Pomeriggio da spettatore assoluto fino al pasticciaccio brutto del rigore. Insensato uscire a valanga, e in ritardo, su Payero: bravo però a neutralizzare la conclusione di Thauvin dagli undici metri. Poche colpe sulla zuccata di Giannetti. Beukema 6 Un mezzo brivido all’inizio quando Lucca sembra poterlo mettere in difficoltà con la sua fisicità, ma poi il corazziere bianconero esce dalla partita e l’olandese va con un filo di gas. Erlic 6 La solidità non sempre si abbina alla precisione nella costruzione dal basso ma è il cle di esperienza che Italiano voleva. Lesto nel guadagnarsi il penalty, ma colpevole al via dell’azione che propizia il penalty sprecato da Thauvin. Lykogiannis 6 Fa il suo coprendo le spalle a Ndoye e lasciando allo svizzero il compito di sfondare sulla corsia sinistra. Piedino da registrare però in qualche ripartenza.