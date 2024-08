Roma | il debutto è in chiaroscuro in Sardegna regna l' equilibrio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 - Risultati simili, implicazioni diametralmente opposte. Proprio come lo scorso anno ladebutta in Serie A con un pareggio, terminando 0-0 la trasferta di Cagliari contro i rossoblù sardi, mentre un anno fa fu invece la Salernitana a bloccare sul pari i giallorossi con un pirotecnico 2-2 all'Olimpico. Se però lo scorso anno il risultato dell'esordio in campionato fu vissuto come un incidente percorso in una gara abbordabile, una sfida mal giocata dove un super Belotti tolse le castagne dal fuoco ai capitolini, rispondendo a un super Candreva dall'altra parte, questa volta invece il pari non soddisfa, ma nemmeno fa disperare.