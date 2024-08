Rey Mysterio | Vorrei dare a tutti i miei fan un buon addio quando sarà il momento

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 19 agosto 2024) Rey, 49 anni, membro della WWE Hall of Fame dal 2023, è tutt’oggi attivo sul ring e, sebbene non abbia più lottato in TV dallo scorso luglio, continua a sorprendere e regalare emozioni ai fan durante i live event. Durante una recente intervista a Busted Open Radio, l’atleta ha parlato di ciò che ancora gli resta da fare prima di direal wrestling lottato. Uncome si deve “Penso che ciò che resta da fare sia pianificare un bel tramonto e ringraziarecoloro che mi hanno seguito e sostenuto nel corso degli anni eloro,il, un. Non è una cosa che faccio una volta sola e poi torno e la rifaccio. Forse anche un tour d’, non lo so. Ma qualcosa che possa avere un significato per me e percoloro che saranno presenti, dopotuttol’ultima volta che saremo insieme”.