Pensioni è scontro | Giorgetti frena la Lega si arrabbia E Forza Italia rispolvera Berlusconi

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il vero rebus che attanaglia la maggioranza di Governo in questi giorni riguarda le, più di altri argomenti. Perché rappresentano una spesa considerevole per lo Stato e le casse sono vuote. Il Ministrolo ha detto senza mezzi termini, causando l’ira della. “Chi esce prima paga, lo dobbiamo alle nuove generazioni”, ha affermato. “Dobbiamo premiare chi resta al lavoro, non chi vuole anticipare l’uscita”. Questa della flessibilità sostenibile è la nuova linea che il Ministro intende adottare. Un duro colpo per chi, come il Carroccio, in campagna elettorale parlava di abolizione della Legge Fornero. D’altronde, il tema della previdenza sociale è una spada di Damocle che pende sulla testa di ogni esecutivo, non solo di quello di centrodestra. Ed è pieno di contraddizioni.