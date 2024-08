Nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei | il secondo in 48 ore

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) POZZUOLI –ai, ilin appena 48 ore. La terra ha tremato nuovamente dopo le oltre 100 scosse registrate tra le 15:00 di sabato e la stessa ora della domenica. Sebbene le scosse siano state di lieve entità, alcune sono state avvertite dalla popolazione locale, destando preoccupazione. La scossa più intensa è stata registrata alle 11:30 del mattino di oggi, con una magnitudo di 2.0. L’epicentro è stato localizzato nei pressi della Solfatara, nel comune di Pozzuoli, a una profondità di 2 km. Fortunatamente, non sono stati riportati danni a persone o cose. Il terremoto più forte degli ultimi due giorni è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, alle 2:29, con una magnitudo di 2.8. Anche in quel caso, non si sono verificati danni significativi.