Naufragio di Palermo la testimone | Il mare era calmo poi in 15 minuti s’è scatenato l’inferno – L’intervista

(Di lunedì 19 agosto 2024) «Siamo scioccati, questa è una zona riparata dove tutte le barche si fermano per la notte, soprattutto quando c’è maltempo». A parlare a Open è Alessandra Galioto. Residente in Sicilia, trascorre ogni estate nella sua casa che si affaccia direttamente sul tratto didove la scorsa notte si è verificato il tragicodel veliero Bayesian, a Porticello, in provincia di. Lì, nelle prime ore del mattino, il veliero, battente bandiera inglese e di circa 56 metri, è affondato, travolto dalla violenta tempesta. Cos’è successo Il veliero Bayesian, con a bordo 22 persone tra passeggeri e membri dell’equipaggio, è affondato inintorno alle 5 del mattino, travolto da condizioni meteorologiche avverse.