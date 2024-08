Juventus-Como programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Alle 20:45 di lunedì 19 agostoscenderanno in campo in occasione del posticipo della prima giornata diA, nella cornice dell'Allianz Stadium. Tempo di esordi e di ritorni. Thiago Motta debutta sulla panchina bianconera dopo la splendida stagione precedente con il Bologna, mentre iltorna inA e riparte dallo stesso allenatore dello scorso anno (anche se in B collaborava con l'attuale Head of Development Osian Roberts), Cesc Fabregas. Una sfida tra due ex centrocampisti, che ora sperano di partire bene. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su. Potrete seguirla con il commento di Ricky Buscaglia e Marco Parolo, con l'ex Lazio che è confermato nel team di commentatori tecnici dell'emittente.