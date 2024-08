Juventus-Como la prima intuizione di Motta è premiata | il ’04 Mbangula subito in gol

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Thiagosi presenta con l’Samuel, e quest’ultimo fa impazzire l’Allianz Stadium con la rete che sblocca. Settimane complicate sul mercato per la dirigenza bianconera, tra obiettivi in entrata che ancora non vengono definiti e uscite altrettanto complicate a partire da Chiera. E allora il neo tecnico bianconero punta sul giovane classe ’04, uno dei migliori in campo nel test contro il Norimberga di inizio agosto. Lo schiera sulla sinistra, permettendo a Yildiz di giocare centrale sulla trequarti dietro a Vlahovic. E la palla al 23° del primo tempo finisce proprio sulla corsia di sinistra sul piede del belga, che si accentra, sfrutta il movimento di Vlahovic e trova lo spazio per il destro vincente sul quale Reina non può arrivare.