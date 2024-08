Il regista di Joker Todd Phillips si congratula con Deadpool & Wolverine per l’enorme traguardo raggiunto al botteghino

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ildisiconperalè diventato ufficialmente il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi all’inizio di questa settimana, quando ha superatocon un incasso mondiale di 1.078 miliardi di dollari.078 miliardi di dollari, e ilha ora fatto i complimenti all’oltraggioso team-up di supereroi dei Marvel Studios. Ilsi è presentato su Instagram perrsi con Shawn Levy e Ryan Reynolds per il successo del film, condividendo anche un’immagine mock-up del Merc With a Mouth che balla su quelli che sono diventati noti come i “Steps”. “Devo fare tanto di cappello a @vancityreynolds e @slevydirect per questo film che è un vero e proprio rullo compressore.