Il Napoli di Verona è figlio della finta rivoluzione delle non scelte di mercato

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilin ostaggio In occasione di gare come3-0, è inevitabile che l’analisi tattica vada agitata e mescolata con considerazioni di altro tipo. Perché, molto semplicemente, la prestazionesquadra di Conte al Bentegodi è figlia di diverse dinamiche, non va fatta risalire solo a ciò che non ha funzionato in campo, alledell’allenatore, alle mosse tattiche dell’avversario: è una disfatta innanzitutto progettuale, o quantomeno segna il fallimento di quanto fatto finora. Dalla società, dai giocatori, dall’allenatore. E l’ordine in cui abbiamo snocciolato i colpevoli non è casuale, almeno secondo chi scrive. Il problema emerso a– ma anche contro il Modena, una settimana fa – è che ilè ostaggio di se stesso. Di alcuni giocatori, di alcuni concetti, quindi di alcuni problemi vissuti già nella scorsa stagione.