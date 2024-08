Il fenicottero continua a dare spettacolo | questa volta sulla ciclabile a Pesaro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – La buona notizia è che il giovaneavvistato alla Palla (video) i giorni scorsi è ancora vivo e sta bene. La cattiva, è che sembra davvero disorientato, e non è in grado di percepire i pericoli che lo minacciano. Nel primo pomeriggio di oggi infatti, è stato visto camminare placidamente lungo laSottomonte, ben lontano dall’acqua, incurante delle persone che gli sfrecciavano accanto. Tra le tante che si fermavano per fare foto e video, Alessandra Franceschetti, nota ambientalista, ha pensato bene di proteggerlo e toglierlo dai guai, avvisando immediatamente il Centro recupero animali selvatici e il biologo del Parco Laurent Sonet, con la speranza che potessero metterlo in salvo. “Quando l’ho visto non credevo ai miei occhi – racconta la donna – mi veniva incontro tutto tranquillo, incurante del pericolo che stava correndo.