Dovbyk resta a secco all’esordio alla Roma

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: Artemno tuvo el estreno soñado en la. El delantero ucraniano disputó en la tarde-noche de este domingo su primer partido oficial con la camiseta de lay no tuvo el estreno soñado. Anduvo participativo y dispuso de hasta tres disparos para intentar anotar su primer tanto como jugador ‘giallorossi’. Sin embargo, igual que pasó en la Eurocopa, no tuvo su mejor día. Tampoco la, que no pudo pasar del empate ante el Cagliari en un partido en el que el conjuntonista partía como claro favorito para la victoria. De Rossi no tuvo dudas en poner apese a no llevar demasiado tiempo en dinámica de equipo. El ucraniano terminó disputando 89? y fue sustituido en los últimos minutos pese a que lanecesitaba un tanto para lograr la victoria.