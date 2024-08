Casa a Prima Vista dal 2 settembre su Real Time

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sono pronti per farsi nuovamente strada nella giungla del mercato immobiliare (come recita il promo che potete vedere sotto). E in quella dell’access prime. Mariana D’Amico, Ida Di Filippo, Gianluca Torre, Blasco Pulieri, Nadia Mayer, Corrado Sassu, agenti di, tornano con una nuova edizione da lunedì 2alle 20:30 su. Il canale 31 inaugura dunque la stagione col suo pezzo forte che, intà, non è mai andato in vacanza. In queste settimane sono sempre state trasmesse le repliche, sia in dayche in access, che, grazie agli ottimi ascolti, hanno consentito al canale di scalare il ranking delle reti all digital più seguite. Nella stessa settimana suspazio anche alla partenza della nuova stagione di Bake Off, al via venerdì 6