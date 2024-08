Aggressione Ospedale San Giovanni di Dio il commento dell’UGL

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) Sanità Crotone, Giuliano (UGL): “Quattro professioniste aggredite all’Sandi Dio. Operatori non siano martiri sacrificali dell’indifferenza” “È un autentico stillicidio il susseguirsi degli atti di violenza sugli operatori sanitari. Una cronaca continua di aggressioni brutali che non tende a rallentare. Come dimostra quanto accaduto al Pronto Soccorso dell’Sandi Dio di Crotone dove due dottoresse e due infermiere hanno subito la furia brutale di una accompagnatrice di un paziente in attesa. Insulti, calci e pugni con una delle dottoresse che ha riportato la frattura di un polso. I triage italiani sono ormai una trincea dove i professionisti rischiano la propria incolumità quotidianamente. La sicurezza dei lavoratori, in un momento estremamente delicato per la sanità italiana, deve essere una priorità assoluta.