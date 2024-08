Addio dolce Daniel 21 anni e una vita davanti trovato morto a casa

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024) I carabinieri stanno indagando sul decesso di un ragazzo di 21Zappulla,senzanel suo appartamento a Cerda. La scomparsa del giovane – originario di Sciara – ha sconvolto due comunità intere dove il ragazzo era assai conosciuto. Tantissimi i messaggi sui social per manifestare vicinanza ai familiari diin circostanze ancora tutte da chiarire. Questa mattina l’ultimo saluto: i funerali di Zappulla saranno celebrati alle 11 nella chiesa di Maria Santissima Immacolata di Cerda.è ricordato nei due paesi come un giovane educato, gentile, allegro, un gran lavoratore e la sua morte ha sconvolto tutti.Zappullaa 21Tanti i messaggi di cordoglio sui social per manifestare vicinanza alla famiglia afflitta dal dolore per una perdita inaccettabile. Si ipotizza un gesto estremo.